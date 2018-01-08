Виталик Бутерин пообещал покинуть крипторынок, если он не изменится

Основатель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что устал от незрелости криптовалютного сообщества. В своем Твиттере он пообещал уйти с крипторынка, если люди не начнут работать вместе, развивая отрасль, а не гоняясь за цифрами на своих криптосчетах, передает Business Insider.
«Все криптосообщества, включая Ethereum, должны увидеть различия между зарабатыванием цифровых миллиардов и настоящей пользой обществу», — говорит Бутерин. Он заявил, что сегодня вся энергия сообщества тратится на работу ради роскошных автомобилей и неуместных шуток о криптовалюте. Он назвал сообщество незрелым и сказал, что если все и дальше продолжится в таком духе, то он выйдет из дела. При этом Бутерин добавил, что по-прежнему имеет большие надежды на технологию блокчейн и криптовалюты.
Последние твиты программиста и создателя Ethereum пронизаны скептицизмом по отношению к рынку криптовалют и к своему детищу в частности. В начале декабря он писал: «Рынок криптовалют перевалил за $0,5 трлн. Но заработали ли мы эти деньги?». После чего продолжает задавать риторические вопросы: «Скольким людям, не имеющим доступ к банкам, мы дали доступ к финансовым инструментам», «Дали ли мы обычным людям свободный от надзора государства способ вести бизнес», «Сколько действительно полезных приложений блокчейна мы дали людям». Очевидно, что Бутерин видит, что для большинства и эфир, и биткойн — это просто способ заработать быстрые деньги, никто не думает о пользе технологии для общества. Такие люди вредят сообществу, считает он.
За огромными цифрами курсов криптовалют — самая большая угроза. Они отвлекли сообщество от действительно важных и полезных приложений. Бутерин цитирует сообщение одного из пользователей Твиттер: «Биткойн превращается в провальный проект. Зерна разрушения уже посеяны и это в первую очередь ослепленные цифрами участники сообщества. Все поймут это, но будет уже слишком поздно». Сам Бутерин пишет, что все должны отнестись всерьез к этим словам. Они касаются всех криптовалют, не только биткойна: за цифрами больше никто не думает о реальной пользе. Если люди не объединятся для создания по-настоящему полезных технологий, Бутерин пообещал уйти.
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