Установку Falcon Heavy на стартовый стол сняли на видео

В Сети появилось видео установки сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX на стартовый стол 39A. Запуск детища Илона Маска может произойти уже в январе будущего года. Ролик сняли авторы сайта SpaceFlightnow.

По предварительной информации, запуск ракеты может произойти с 15 по 21 января 2018 года.

Запуску Falcon Heavy будут предшествовать разного рода тесты, которые подготовят ракету к первому полету.

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В видео, которое длится всего несколько секунд, показан подъем, продолжительность которого на самом деле составляла свыше 10 минут.