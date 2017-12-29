АМКУ подтвердил штраф для крупного мирового молочного производителя

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил штраф в размере на 34 млн грн, наложенный в 2013 году на компанию Лакталис-Украина (Киев), за размещение неполной информации на упаковке продукта.

Ведомство оставило решение Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины от 5 сентября 2013 года №15-р/тку по делу №16-04/02.13 без изменений, передает Интерфакс-Украина.

При этом действия Лакталис-Украина по размещению на этикетке творожного крема торговой марки President надписи творог признаются нарушением статьи 151 закона Украины О защите от недобросовестной конкуренции, в виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение путем предоставления неполных сведений относительно товара, которые могут повлиять на намерения по его приобретению.

Кроме того, АМКУ также обязало компанию Лакталис-Украина в двухмесячный срок со дня получения этого решения привести информацию, размещенную на упаковке товара в соответствие с характеристиками продукта.