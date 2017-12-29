В Запорожье запустили очередной трамвай собственной сборки

В Запорожье 29 декабря на один из городских маршрутов выпустили новый трамвай производства местного коммунального предприятия “Запорожэлектротранс”.

Эта машина стала четвертой за год, собранной в городе, сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

“В следующем году продолжим реализацию проекта. Планируем собрать на базе “Запорожэлектротранса” еще пять современных трамваев”, – написал он.

Также он добавил, что технику собирают за бюджетные деньги в рамках городской программы “Запорожский трамвай”.