Стало известно, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Зарплаты выше средней зафиксировали в:

промышленности – 8169 гривен;

оптовой и розничной торговле – 8082 гривны;

в сфере транспорта – 8023 гривни;

в авиационном транспорте – 30390 гривен;

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в сфере ИТ – 13044 гривен;

финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривни;

в науке – 10378 гривен;

в сфере обороны – 10 887 гривен.

Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.

В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

Наибольшие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривны.