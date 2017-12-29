Стало известно, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.
Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Зарплаты выше средней зафиксировали в:
промышленности – 8169 гривен;
оптовой и розничной торговле – 8082 гривны;
в сфере транспорта – 8023 гривни;
в авиационном транспорте – 30390 гривен;
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в сфере ИТ – 13044 гривен;
финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривни;
в науке – 10378 гривен;
в сфере обороны – 10 887 гривен.
Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.
В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
Наибольшие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривны.
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