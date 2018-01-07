Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1575 0

Украина откроет рынок земли – Миклош

Украина откроет рынок земли – Миклош

В 2018 году в Украине возможно принятие закона о земельной реформе. Такое мнение выразил словацкий политик и реформатор Иван Миклош в интервью сайту “Сегодня”.

“Произойдет ли земельная реформа – увидим. Я думаю, да. Потому что открытие рынка земли – это тоже условие МВФ. Сначала это было условие для ближайшего транша, но потом его перенесли на следующий транш. Пока парламент продлил мораторий на продажу земли. Но когда будет подготовлен новый закон, мораторий можно и отменить. А закон может появиться в будущем году”, – уверен Миклош.

По его словам, отсутствие рынка земли сдерживает приход иностранных инвесторов в Украину, а также нарушает права украинских граждан.

“Отсутствие земельной реформы – одна из основных причин, почему нет инвестиций, почему нет развития в регионах, нет развития малого и среднего бизнеса. Это очень странная ситуация, это просто ужас, что частные собственники, 7 миллионов людей, которые имеют по 4 гектара каждый, не могут делать со своей землей то, что они хотят. Это противоречит Конституции, я убежден”, – отметил Миклош.

Кроме того, такая ситуация вредна для экономики страны, уверен реформатор.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018