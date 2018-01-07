Украина откроет рынок земли – Миклош

В 2018 году в Украине возможно принятие закона о земельной реформе. Такое мнение выразил словацкий политик и реформатор Иван Миклош в интервью сайту “Сегодня”.

“Произойдет ли земельная реформа – увидим. Я думаю, да. Потому что открытие рынка земли – это тоже условие МВФ. Сначала это было условие для ближайшего транша, но потом его перенесли на следующий транш. Пока парламент продлил мораторий на продажу земли. Но когда будет подготовлен новый закон, мораторий можно и отменить. А закон может появиться в будущем году”, – уверен Миклош.

По его словам, отсутствие рынка земли сдерживает приход иностранных инвесторов в Украину, а также нарушает права украинских граждан.

“Отсутствие земельной реформы – одна из основных причин, почему нет инвестиций, почему нет развития в регионах, нет развития малого и среднего бизнеса. Это очень странная ситуация, это просто ужас, что частные собственники, 7 миллионов людей, которые имеют по 4 гектара каждый, не могут делать со своей землей то, что они хотят. Это противоречит Конституции, я убежден”, – отметил Миклош.

Кроме того, такая ситуация вредна для экономики страны, уверен реформатор.