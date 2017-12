Метинвест впервые одолжил у крупнейшего исламского банка 15 млн фунтов стерлингов

Материнская компания горно-металлургической группы Метинвест – нидерландская Metinvest B.V. объявила о получении британским перекатным заводом Spartan UK (г. Ньюкасл) возобновляемой линии торгового финансирования в размере 15 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщила пресс-служба Метинвеста.

Как отмечается, кредитная линия предоставлена Bank of London and The Middle East (BLME), крупнейшим исламским банком в Европе, с первоначальным сроком 12 месяцев и возможностью его продления.

“Торговое финансирование, соответствующее нормам Шариата, не в полной мере представлено на рынке Европы”, – отметил директор по торговому финансированию в банке BLME Крис Эдвардс.

В свою очередь, гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков добавил, что это первое торговое финансирование, полученное британским активом группы за последние годы, а также первое исламское финансирование для компании.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,8%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг – управляющая компания группы Метинвест.

Чистая прибыль Метинвеста в 2016 году составила $118 млн, при этом в 2015 году убыток составил $1 млрд.