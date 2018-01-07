Шведские рабочие утверждают, что не боятся автоматизации

Скандинавская экономическая модель настолько хорошо защищает права трудящихся, что компании предпочитают заранее переучивать сотрудников для работы с новыми технологиями, вместо того, чтобы сокращать их, пишет New York Times.

Шведские рабочие совсем не боятся автоматизации. По их мнению, роботы только улучшают условия их труда, позволяя добывать серебро, цинк и свинец из глубоких шахт, сидя в удобной комнате и управляя техникой с помощью джойстика. «В шахте так много работы, что люди никогда не останутся без дела», — уверен рабочий компании Boliden по фамилии Перссен.

Шведская экономическая модель настолько хорошо защищает права своих граждан, что никто не боится в случае потери работы остаться на улице. Американцы, потеряв работу, оказываются без медицинской страховки, без денег на оплату жилья и без перспективы оплатить колледж своим детям. В Скандинавии бесплатная медицина и образование, а компании предпочитают вовремя переучить рабочих в соответствии с новыми требованиями, чем увольнять их.

Профсоюзы в Скандинавии имеют колоссальное влияние на корпорации, государство выплачивает пособия по безработице, а работники искренне доверяют своим работодателям. Для тех, кто лишился работы, существуют специальные организации, которые помогают приобрести новые знания и снова трудоустроиться. Только в этом году 83% участников подобных программ нашли новую работу, а 2/3 из них получают такую же зарплату или даже выше.

И пока Северная Америка, остальная Европа и Азия паникуют по поводу потери рабочих мест из-за мигрантов и роботов, скандинавы считают, что автоматизация поможет их компаниям работать лучше и эффективнее. «Если в Швеции вы спросите лидера профсоюза, боится ли он новых технологий, он ответит вам: „Я боюсь устаревших технологий“, — заявил министр трудоустройства и интеграции Юльва Йоханссон. — Мы не стремимся сохранить рабочие места. Мы заботимся о рабочих — а место для них мы подыщем новое».