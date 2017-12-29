Зарплата в Донецкой области повысилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 16,5%.

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в ноябре 2017 года составила 8217 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, то есть октябрем 2017 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 1,0%, по сравнению с ноябрем 2016 года – на 34,6%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%, по сравнению с ноябрем 2016 года – на 16,5%.

Номинальная зарплата в ноябре превышала средний показатель по Украине (7479 грн) на 9,9%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в ноябре был в Киеве – 11643 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 5898 грн).

Среднемесячная зарплата в январе–ноябре 2017 года составила 7580 грн. Номинально она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 28,5%, реальная заработная плата повысилась на 10,4%.

По уровню средней заработной платы в ноябре 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (11030 грн), сферы государственного управления (10274 грн), угольной промышленности (10270 грн).

От 8 до 10 тыс.грн составила в ноябре средняя зарплата работников предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (9731 грн), торговли (9555 грн), финансовой и страховой деятельности (9002 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (8343 грн), машиностроения (8338 грн), транспорта (8224 грн).