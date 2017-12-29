Порошенко назвал условие покупки российского газа

Украина стала дествительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.
При этом наше государство может покупать и российский газ, если он будет дешевый, честный и некоррупционный.
Об этом сказал Президент Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.
«Они (Газпром – ред.) стучат – может, возьмете наш газ? Да нет – у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, некоррупционный – пожалуйста», – сказал Президент и отметил, что это важно, в том числе и для снижения тарифов для людей.
Он отметил важность для Украины решения Стокгольмского арбитража, согласно которому удовлетворены требования НАК «Нафтогаз Украины» в деле против российского Газпрома. Порошенко подчеркнул, что согласно этому решению, цена на газ снижается более чем на 130 долларов за 1 тыс. кубометров по сравнению с «абсолютно преступным контрактом, который был подписан в 2009 году».
«Представьте себе, в чьи карманы шли эти 130 долларов. И 45 млрд средств по условию «бери или плати», которое было в этом контракте», – сказал Президент.
Он добавил: «Почему мы в суд пошли только сейчас? А до этого все ругали этот контракт, а в суд никто не шел. Потому что на игле были. И только сейчас, мы решительными действиями выиграли это, обеспечив нашу энергетическую независимость, обеспечив справедливую цену навсегда. Это важная победа».
«Двадцать лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации (в поставках газа – ред.)», – сказал Порошенко.
Глава государства напомнил о предновогодних переговорах, которые ежегодно проходили в предыдущие периоды. «Все время были переговоры по поставкам газа Украине. Все время обвиняли Украину – то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что произошло за последние два года – мы энергетически независимы», – подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.
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