Порошенко назвал условие покупки российского газа

Украина стала дествительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.

При этом наше государство может покупать и российский газ, если он будет дешевый, честный и некоррупционный.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.

«Они (Газпром – ред.) стучат – может, возьмете наш газ? Да нет – у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, некоррупционный – пожалуйста», – сказал Президент и отметил, что это важно, в том числе и для снижения тарифов для людей.

Он отметил важность для Украины решения Стокгольмского арбитража, согласно которому удовлетворены требования НАК «Нафтогаз Украины» в деле против российского Газпрома. Порошенко подчеркнул, что согласно этому решению, цена на газ снижается более чем на 130 долларов за 1 тыс. кубометров по сравнению с «абсолютно преступным контрактом, который был подписан в 2009 году».

«Представьте себе, в чьи карманы шли эти 130 долларов. И 45 млрд средств по условию «бери или плати», которое было в этом контракте», – сказал Президент.

Он добавил: «Почему мы в суд пошли только сейчас? А до этого все ругали этот контракт, а в суд никто не шел. Потому что на игле были. И только сейчас, мы решительными действиями выиграли это, обеспечив нашу энергетическую независимость, обеспечив справедливую цену навсегда. Это важная победа».

«Двадцать лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации (в поставках газа – ред.)», – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил о предновогодних переговорах, которые ежегодно проходили в предыдущие периоды. «Все время были переговоры по поставкам газа Украине. Все время обвиняли Украину – то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что произошло за последние два года – мы энергетически независимы», – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.

Справка Finance.ua:

22 декабря Нафтогаз заявил о победе над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже в деле по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

По данным украинской компании, арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению “бери или плати” на сумму 56 млрд долл.

Кроме того, Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз, в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.