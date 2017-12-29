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Порошенко назвал условие покупки российского газа

Порошенко назвал условие покупки российского газа

Украина стала дествительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.

При этом наше государство может покупать и российский газ, если он будет дешевый, честный и некоррупционный.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.

«Они (Газпром – ред.) стучат – может, возьмете наш газ? Да нет – у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, некоррупционный – пожалуйста», – сказал Президент и отметил, что это важно, в том числе и для снижения тарифов для людей.

Он отметил важность для Украины решения Стокгольмского арбитража, согласно которому удовлетворены требования НАК «Нафтогаз Украины» в деле против российского Газпрома. Порошенко подчеркнул, что согласно этому решению, цена на газ снижается более чем на 130 долларов за 1 тыс. кубометров по сравнению с «абсолютно преступным контрактом, который был подписан в 2009 году».

«Представьте себе, в чьи карманы шли эти 130 долларов. И 45 млрд средств по условию «бери или плати», которое было в этом контракте», – сказал Президент.

Он добавил: «Почему мы в суд пошли только сейчас? А до этого все ругали этот контракт, а в суд никто не шел. Потому что на игле были. И только сейчас, мы решительными действиями выиграли это, обеспечив нашу энергетическую независимость, обеспечив справедливую цену навсегда. Это важная победа».

«Двадцать лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации (в поставках газа – ред.)», – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил о предновогодних переговорах, которые ежегодно проходили в предыдущие периоды. «Все время были переговоры по поставкам газа Украине. Все время обвиняли Украину – то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что произошло за последние два года – мы энергетически независимы», – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.

Справка Finance.ua:

  • 22 декабря Нафтогаз заявил о победе над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже в деле по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.
  • По данным украинской компании, арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению “бери или плати” на сумму 56 млрд долл.
  • Кроме того, Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз, в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.
  • Нафтогаз также затребовал до 16 млрд долл. в арбитраже по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля 2018 года.
По материалам УКРИНФОРМ
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