Дни финансов, итоги 2017: Выбор читателей

На протяжении 2017 года Finance.ua старался делать ежедневные итоги дня информативными, увлекательными и уникальными. Вот и в последний рабочий день года мы решили сделать рассылку особенной.

29 декабря Finance.ua предлагает взглянуть на десятку новостей с наибольшим количеством просмотров и комментариев за весь уходящий год.

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ТОП-10 новостей с наибольшим количеством просмотров за 2017 год:

10. Обязательная замена водительского удостоверения: официальное сообщение от МВД. В этой новости начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий рассказывает, что водителей из Украины с бессрочными удостоверениями уже сейчас иногда не пускают в страны ЕС, а с 1 января 2018 года так называемые международные «права» в ЕС вообще будут считаться недействительными.

9. После заявления Morgan Stanley украинцев ждет новый курс доллара — эксперт. Еще летом текущего года крупный американский инвестбанк Morgan Stanley рекомендовал мировым инвесторам вкладывать деньги в украинские облигации внутреннего займа, номинированные в гривне. Тогда, по мнению управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times, такая рекомендация казалась очень сильным шагом.

8. Санкции – не помеха. Способы перевода денег из России. В октябре 2016 года Украина запретила пользоваться платежными системами, в которых присутствовал российский капитал. А весной 2017 российская Госдума приняла законопроект, запрещающий перевод денег из России через международные платежные системы. В новости рассказывается, как можно обойти запреты.

7. В Украине вводится фотофиксация обязательного технического контроля. 24 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 № 141 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 № 137 и от 31 мая 2012 № 512» о введении обязательной фотофиксации проведения обязательного технического контроля транспортного средства.

6. Эксперты прогнозировали осенью резкое падение курса гривны к доллару. Одной из самых читаемых новостей 2017 года стал прогноз девальвации гривны к осени. Новость «собрала» более 30 тыс. просмотров.

5. Биткойн провалился как валюта — СМИ. Такое утверждение в декабре сделал Engadget. Биткойн задумывался Сатоши Накамото как виртуальная валюта, которая бы освободила человечество от централизованных правительств. Однако, в результате биткойн превратился в чистый актив, утверждает издание.

4. Горят все сроки: почему украинцы не могут забрать свои биометрические паспорта. О проблемах с выдачей биометрических паспортов был осведомлен чуть ли не каждый украинец. Летом журналисты старались разобраться, в чем причина.

3. В Пенсионном фонде объявили, кому не повысят пенсии в октябре. Пенсионная реформа предполагает осовременивание пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года соцвыплат с использованием единого показателя средней зарплаты. В новости глава ПФУ рассказывает, кого не затрагивает данное нововведение.

2. Украинцы сломали Opera VPN в попытке зайти в Вконтакте. 17 мая в комментариях к приложению Google Play украинцы массово жаловались на неработоспособность Opera VPN. Представитель OSL Networks, которая занимается разработкой браузера Opera, признал наличие проблемы, но заверил, что она была устранена.

1. 10 самых надежных б/у автомобилей по версии немцев. Немецкая ассоциация технического надзора проанализировала данные по обязательному ТО машин в Германии и назвала самые надежные б/у авто (и заодно ненадежные).

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ТОП-10 новостей с наибольшим количеством комментариев за 2017 год:

10. В Украине могут декоммунизировать 8 марта и 9 мая

9. За три года в Украине открылось 60 новых заводов — Порошенко

8. В Украине откроют второй немецкий завод

7. В Украине рекордно низкий уровень ВВП на душу населения — Moody’s

6. На украинцев повесили еще один ежемесячный платеж

5. Как увеличится количество поездок украинцев в ЕС благодаря безвизу

4. Для выхода на уровень 90-х годов Украине понадобится 45 лет

3. Порошенко запретил Вконтакте, Яндекс и Одноклассники в Украине

2. Какой процент украинцев считает, что распад СССР принес Украине пользу

1. В ООН подсчитали, во сколько России обошлись аннексия Крыма и война на Донбассе