Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью звука

Сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн.
Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование специалистов из Падуанского и Принстонского университетов.
По данным исследования, хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте. Современные жесткие диски автоматически выключаются при сильных вибрациях, чтобы защитить данные от уничтожения или повреждения.
Экстренное отключение может привести к серьезным сбоям в работе устройств.
Эксперимент показал возможность подобной атаки. В зависимости от продолжительности звукового воздействия система может дать временный сбой или требовать перезагрузки устройства.
Учитывая, что жесткие диски используются буквально во всех устройствах, поэтому нападения могут подвергнуться любые компьютеры, в том числе аппараты видеонаблюдения, банкоматы и даже целые компьютерные системы.
Специалисты посоветовали оснащать критически важное оборудование акустическим защитой.
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