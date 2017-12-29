Счета ПриватБанка арестовали, чтобы взыскать "миллиарды Суркиса"

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета ПриватБанка по требованию Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен.
Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на материалы Окружного админсуда г. Киева.
Как отмечается в постановлении суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
Одновременно с исковым заявлением ПриватБанк подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать любые исполнительные действия в отношении должника по данному исполнительному производству в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.
В обоснование заявленного ходатайства истец ссылался на наличие “опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие очевидной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы”.
Однако 18 декабря суд отказался удовлетворить ходатайство ПриватБанка об обеспечении иска.
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