В России появились монеты с Винни-Пухом (фото)

В РФ 28 декабря в обращение поступили памятные монеты с изображением персонажей мультфильмов. Это монеты номиналом в 25 и 3 российских рубля, сделанные из серебра и недрагоценных металлов.
Чести красоваться на монетах удостоились герои двух мультфильмов. Во-первых, Винни-Пух и Пятачок. А во-вторых три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.
Монеты в 25 рублей выпустили в двух вариантах – обычном и цветном. Тираж обычных монет – 450 тысяч, а цветных – 50 тысяч штук. А трехрублевых монет с персонажами еще меньше – 3 тысячи.
Кроме того, Банк России выпустил две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля – “Жар-птица” и “Царевна-лягушка”. Тираж каждой из них – 5 тыс. штук.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ выпустил монету в честь триумфа украинских параолимпийцев. Прототипом изображения на монете стал чемпион Паралимпийских игр-2016 по настольному теннису Виктор Дидух. Монета посвящена победе украинских паралимпийцев на XV летних Паралимпийских играх, которые состоялись в сентябре прошлого года в Рио-де-Жанейро.
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