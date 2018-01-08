У Bentley Bentayga появится новый мотор

Во-первых, кроссовер Бентли в июле получит модификацию с 4,0-литровым V8 твин-турбо. Напомним, этот турбомотор устанавливают на еще один дорогой кроссовер – Lamborghini Urus 2018. Также этой восьмеркой оснащают Bentley Continental GT и Porsche Panamera Turbo.

Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Характеристики двигателя не разглашают. Как известно, существуют несколько его версий мощностью до 650 л. с (в том же Ламборгини Урус). Впрочем в Bentley он, скорее всего, будет развивать менее 600 л. с., чтобы не конкурировать с флагманским 608-сильным W12.

Кроме того, Бентли Бентайга обзаведется подзаряжаемой гибридной модификацией, которая уже проходит тесты. Силовая установка состоит из 2,9-литрового V6 твин-турбо и электромотора общей мощностью 462 л. с. Гибридный кроссовер Bentley сможет проехать около 50 км на электротяге.