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Морпорты переработали рекордные объемы растительного масла

Морпорты переработали рекордные объемы растительного масла

По данным ГП «Администрация морских портов Украины», в январе-ноябре 2017 года перевалка зерновых на экспорт в морских портах страны выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 36,2 млн. тонн против 34,8 млн.т.

В декабре 2016 года наблюдалась рекордная перевалка в 4,4 млн. тонн, что вряд ли удастся повторить в нынешнем году, – сообщает «УкрАгроКонсалт».

Между тем, в январе-ноябре 2017 года перевалка растительных масел в морских портах страны выросла на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,8 млн. тонн против 3,9 млн. тонн в прошлом году.

По итогам ноября в морских портах Украины было перевалено 384 тыс. тонн растительного масла на экспорт, что меньше на 13,7% показателя предыдущего месяца.

Переработка растительных масел в 2017 году устанавливает новый абсолютный рекорд.

По материалам УБР
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