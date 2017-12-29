У электрического Volvo V40 будет бюджетная версия

У электрической версии пятидверного компактного хэтчбека Volvo V40 нового поколения будет две разные батареи. Такое заявление в своем интервью сделал старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании Volvo Хенрик Грин.
Это значит, что будет существовать недорогая версия электрического Volvo V40, а также топовая версия. Между собой они будут различаться только по размеру батареи. Т.е. топовая версия на одной подзарядке сможет проехать больше, чем базовый вариант. К сожалению, Хенрик Грин не стал вдаваться в подробности, пообещав только, что эти две батареи будут «достаточно мощными и эффективными». Базовая версия будет стоить меньше, чем топовый вариант.
Думаем, что электрический хэтчбек Volvo V40 будет пользоваться большим спросом, особенно в Китае и США, где очень хорошо продаются электромобили. Впрочем, его продажи будут зависеть от цены.
Когда новый Volvo V40 появится в продаже – пока об этом официально еще ничего не сказано. Видимо, это произойдет или в 2019 году, или в 2020 году.
Сейчас компания Volvo работает над несколькими новыми электромобилями. Так, в конце 2019 года должны начаться продажи электрического Polestar 2. Это должна быть очень современная и красивая машина.
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