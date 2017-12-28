В Ощадбанке прокомментировали расследование НАБУ относительно списания главой средств спецконфискации

В ответ на распространенную вчера информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование в отношении главы правления государственного Ощадбанка и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на 21 миллион долларов, правление Ощадбанка озвучило свою позицию для Finance.ua.

Пресс-служба указывает, что все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в «незаконном списании» не имеют никаких оснований.

“Ощадбанк получил приговор суда, который вступил в законную силу и содержал прямые обязательства по его выполнению. Согласно ст. 129-1 Конституции Украины суд принимает решение именем Украины. Судебное решение является обязательным к исполнению. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины приговор суда, вступивший в законную силу, является обязательным и подлежит безусловному исполнению на всей территории Украины. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины (ст. 96-1, п. 1) спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества. Подчеркиваем, что спецконфискация – это возвращение активов в собственность государства, что и было сделано”, – говорят в финучреждении.

В Ощадбанке подчеркивают, что информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Пресс-служба указывает, что во избежание спекуляций относительно предмета досудебного расследования необходимо обнародовать формулировку, использованную в постановлении Соломенского районного суда, а именно: «По факту растраты должностными лицами АО «Ощадбанк» путем списания В ДОХОД ГОСУДАРСТВА денежных средств и ОВГЗ в порядке спецконфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области».

Ощадбанк также обратился к руководству государства, акционеру Ощадбанка в лице Кабинета Министров Украины, а также руководству ГПУ и САП с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства во исполнение приговора суда, вынесенного именем Украины, который вступил в законную силу, и в то же время банк становится объектом преследования со стороны государства.