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Украина запланировала новые переговоры о зоне свободной торговли с несколькими странами

Украина запланировала новые переговоры о зоне свободной торговли с несколькими странами

Украина в 2018 году планирует начать новые переговоры по заключению соглашений о свободной торговле.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Никольская в интервью Европравде.

По ее словам, это будет одной из задач для следующего года.

“Мы будем говорить со всеми странами, в том числе со странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), обсуждая варианты рассмотрения увеличение доступа на рынки товаров”, – сказала она.

Отметим, что Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли – Турцией и Израилем. Окончательно подписать документы планировалось до конца 2017 года.

По материалам НВ
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