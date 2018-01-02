Сектор "Государство". Об убытках и достижениях госбанков 2017 года

В 2017 году банки, которыми владеет государство, не только стабилизировали свою работу, но и смогли увеличить вес на банковском рынке. Получив под свой контроль больше половины банковского сектора, правительству теперь нужно определиться: разработать стратегию развития и развивать банки самостоятельно, или приватизировать их. При этом вопрос, как вернуть вложенные в банки сотни миллиардов, остается открытым.

Результаты лучше, доля на рынке больше

Государство на данный момент контролирует пять банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Укргазбанк и банк Расчетный центр.

По результатам 2017 года госбанки улучшили свой финансовый результат и вышли в плюс. Общая прибыль принадлежащих государству банков за 9 месяцев 2017 года составила 753,8 млн грн. Прибыль могла быть заметно больше, если бы не убыток Приватбанка, который составил 1582,5 млн грн. Приватбанк в этом году так и не смог восстановиться после национализации, и оказался единственным из госбанков, который сработал в убыток.

Доля государства в банковском секторе выросла до 56% по чистым активам, и до 62% – по розничным депозитам. В 2018 году доля государства в банковском секторе продолжит увеличиваться, прогнозируют банкиры, в том числе и за счет сокращения количества банков.

Отметим, что по размеру активов все банки из первой четверки принадлежат государству. По результатам трех кварталов, лидером по уровню активов продолжает оставаться Приватбанк – 256,3 млрд грн, далее идут Ощадбанк – 222,2 млрд грн, Укрэксимбанк – 166,9 млрд грн, и Укргазбанк – 71,1 млрд грн.

Согласно данным НБУ, именно госбанки сейчас оказывают решающее влияние на уровень процентных ставок. Фактически, инициаторами скоординированного снижения процентных ставок в 2017 году выступили именно государственные банки. А их инициативу поддержали и другие участники банковского сектора.

Несмотря на сложный период, лидером по привлечению средств населения продолжает оставаться Приватбанк.

Госбанки в числе лидеров и по уровню надежности. Согласно рейтингу надежности (привлекательности) банковских депозитов, составленного рейтинговым агентством «Стандарт-Рейтинг», Укргазбанк и Приватбанк заняли седьмое и восьмое место, Ощадбанк – десятое, а Укрэксимбанк – четырнадцатое место в рейтинге. Позиции госбанков в рейтинге надежности депозитов продолжают оставаться высокими.

При этом, по мнению экспертов, подавляющее участие государства на банковском рынке в итоге может привести к снижению эффективности работы банков. Парадокс украинских реформ в том, что в результате их проведения государственные доли во всех секторах экономики, в том числе и в банковском, увеличиваются, хотя в других странах происходит наоборот, комментирует ситуацию глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Это нарушает принципы здоровой конкуренции и увеличивает вмешательство государства в хозяйственную деятельность.

Стратегия для госбанков

Чтобы госбанки не мешали друг другу и не создавали ненужной конкуренции, каждый из них должен иметь свою специализацию, на которую и будет ориентироваться, считают в Министерстве финансов.

Укрэксимбанк останется специализированным банком и будет ориентироваться на кредитование крупного и среднего бизнеса и обслуживание экспортно-импортных операций, комментирует заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Остальные госбанки, скорее всего, продолжат работу как универсальные и сфокусируются на определенных направлениях.

Ощадбанк продолжит развивать сеть отделений и предоставляемых там услуг и сосредоточится на обслуживании предприятий.

Приватбанк сосредоточится на предоставлении услуг населению и на разработке новых банковских технологий и услуг, а Укргазбанк взял акцент на обслуживание малого и среднего бизнеса, развитии инновационной деятельности и зеленой энергетики.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что большую часть банковского сектора сейчас под контролем государства, до сих пор не принята стратегия развития госбанков.

Приватизация будет

По словам представителей НБУ, регулятор заинтересован в снижении доли государства в банковском секторе. Для этого нужно провести приватизацию госбанков или продать контрольный пакет частному инвестору.

В ближайшие 2 года может быть полностью продан Укргазбанк, прогнозирует исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

По мнению Оксаны Маркаровой, уже сейчас нужно думать о том, как минимизировать расходы на госбанки и как вернуть вложенные в них деньги.

До конца следующего года планируется полностью продать Укргазбанк, а также до 20% акций Ощадбанка и Приватбанка. До конца 2020 года запланированно продать до половины принадлежащих государству акций в этих банках.

А вот Укрэксимбанк останется полностью в собственности государства.

На шее у государства

По мнению рейтингового агентства Fitch, развитие банковского сектора в Украине тормозится высоким уровнем проблемных кредитов, составляющих сейчас 56%. Это около 113 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.

Проблема плохих кредитов в госбанках еще более острая, поскольку для их поддержки нужно выделять государственные деньги. За последние несколько лет на поддержку госбанков были потрачены сотни миллиардов гривен, которые можно было бы использовать более рационально.

По данным исследования, подготовленного для Офиса финансового и экономического анализа Верховной Рады, прямые государственные расходы, без учета процентов, на докапитализацию государственных банков в 2008-2017 годах составили 250 млрд грн. Это больше бюджета Министерства обороны за аналогичный период.

За год государство выплачивает около 12 млрд грн процентов по ОВГЗ, выпущенных для финансирования банков.

В декабре этого года Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка на сумму 16 млрд грн. И нет гарантий, что при очередной переоценке активов в будущем, больше не возникнет потребности дополнительного финансирования госбанков.

Высокий уровень просроченных долгов может привести к потребности дополнительного увеличения капитала банков, считают в Fitch.

Таким образом, вероятность того, что госбанкам может потребоваться дополнительное финансирование со стороны государства, сохранится и в будущем.

И пока нет никакой уверенности в том, что государство сможет в будущем вернуть эти деньги полностью или хотя бы их большую часть.

На примере Приватбанка можно наблюдать, с какими сложностями придется столкнуться при попытке вернуть незаконно выведенные из банка средства, чтобы хоть частично компенсировать государственные расходы.

Фактически из залогового имущества в Приватбанке почти ничего за год не реализовано. Продать Буковель, МАУ и другие крупные активы, находящиеся на балансе Приватбанка, пока не удалось. Как будет дальше, тоже не ясно.

Сергей Савенко