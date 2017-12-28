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Разработчик сделал своё лицо «невидимым» при помощи iPhone X (видео)

Разработчик сделал своё лицо «невидимым» при помощи iPhone X (видео)

Сенсор смартфона iPhone X, ответственный за работу функции распознавания лица пользователя Face ID, не всегда может хорошо справляться со своей основной задачей. Мы неоднократно писали о фактах разблокировки устройства другими людьми. Вместе с тем, он открывает новые возможности для разработчиков.

Так, игровой разработчик Казуя Ноширо при помощи Unity смог почти полностью удалить изображение своего лица (за исключением глаз и рта) при съёмке видео на iPhone X. Он назвал этот трюк «оптической маскировкой». Наширо признался, что пока не знает, как можно использовать эту возможность в практических целях.

Разработчик не уточнил, как именно он достиг эффекта прозрачности лица. Однако в ответ на прямой вопрос он подтвердил, что первоначально использовалась запись фона комнаты. Таким образом, первоначально он создал изображение с обстановкой позади него, а затем замаскировал своё лицо, сделав его прозрачным. Благодаря этому вместо изображения лица на видео показывается фоновое изображение.

Данный эффект демонстрирует потенциал современных смартфонов, оснащённых множеством сенсоров. Также он свидетельствует о возможности взаимодействия ARkit с другими платформами разработки, такими как Unity.


По материалам ITC.ua
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