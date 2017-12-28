Минобразования: Учителям в Украине повысят зарплаты

Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.
Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба правительства.
“В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн”, – отметила Гриневич. Ранее сообщалось, что в целом в ходе реформы образования зарплаты учителей должны вырасти до 10 тыс. гривен.
Министр подчеркнула, что 2018 год – это год старта реформы “Новая украинская школа”.
“И это именно тот случай, когда реформа поддержана реальными деньгами”, – уточнила глава Минобразования.
По ее словам, на старт реформы в бюджете 2018 года заложен почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мебелью, а также 163 млн 818 тыс. – на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн – повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. – учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.
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