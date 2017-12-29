Запорожская АЭС взялась за переработку ядерных отходов

Запорожская атомная электростанция запустила в тестовую эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивных отходов.

Предварительные испытания прошли еще в середине декабря, а сейчас начали опытную эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Испытания комплекса проводились на реальных радиоактивных отходах, а его введение в промышленную эксплуатацию запланировано уже в 2018 году.

Как стало известно, целью этой работы является подготовка радиоактивных отходов к окончательному захоронению.