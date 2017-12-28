Украина будет рассчитываться за долги землей и лесами - эксперт

Экспертное сообщество советует украинской власти более прагматично относиться к кредиторам.
Такое заявление сделал член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.
Эксперт считает, что прагматичный подход к работе с МВФ зависит лишь от желания украинской власти, в обязанности которой, входит забота о экономическом развитии страны. Гарбарук также отметил, что растут только финансовые вливания западных доноров (транши), а они не принесут пользы Украине, которой придется расплачиваться за помощь украинскими лесами, землей и рабочей силой.
По мнению экономиста, долгосрочное планирование, переход от декларативных высказываний к прямым действиям во всех сферах экономики – должны стать главной задачей руководства страны.
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