Украинцы вынуждены праздновать Новый год в долг (инфографика)

Расходы украинцев на празднование Нового года за последний год выросли почти в полтора раза. Эксперты говорят, что из-за роста цен и скачков курса каждому четвертому придется занимать деньги, чтобы купить подарки и накрыть стол. Но часть дорогой еды все равно придется выбросить.
Согласно данным опроса R&B Group, всего украинцы готовы потратить в среднем примерно 1659 грн, что почти в 1,4 раза больше, чем год назад. Меньше всего денег готовы тратить пенсионеры — 1020 грн, в то время как работающие готовы спустить на праздник 1900–2060 грн. По регионам самый низкий показатель на юге страны — 1311 грн, в то время как на востоке и в центре гораздо больше — 1730 и 1945 грн соответственно.
В то же время эксперты уверены, что на празднование Нового года каждый четвертый украинец вынужден будет занимать деньги. «В этом году часть населения, в основном те, кто живет на соцвыплаты (а таких более 40% населения), вынуждена сокращать свои расходы, — сказал Дорошенко. — Нельзя также не учитывать разницу в зарплатах по Киеву и в регионах. При средней зарплате в 6300 грн в регионах человек не может себе позволить потратить 1600 грн на праздник. Так что фактически каждый четвертый будет вынужден занимать деньги на Новый год, потому что большую часть и так небольшой зарплаты у людей отнимет коммуналка».
При этом эксперт уверен, что основательная часть с таким трудом купленных продуктов уйдет в мусорную корзину. «Со 2 января у многих начинаются рабочие дни, соответственно люди будут готовить на порядок меньше, чем в минувшие годы. Но пищевые отходы все равно составят не менее 20%», — говорит он.
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