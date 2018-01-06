Подсчитано, сколько прибыли получает Apple с каждого проданного iPhone

По данным отчёта Counterpoint, в третьем квартале 2017 года сумма прибыли, полученная от глобальных поставок смартфонов, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это объясняется отличными результатами, продемонстрированными компанией Samsung и китайскими брендами.
Причём, китайские компании демонстрируют впечатляющие результаты. Впервые совокупная прибыль китайских брендов на рынке смартфонов превысила $1,5 млрд за один квартал. Ранее, как правило, основная прибыль этого рынка распределялась между компаниями Samsung и Apple. Причём, Apple традиционно получает больше половины всей прибыли рынка смартфонов. Теперь же и китайские производители получают часть этого пирога.
Этого удалось достичь благодаря предпринятым усилиям по упорядочиванию канала поставок и увеличению доли устройств среднего и топового сегментов в портфолио. В премиальном сегменте некоторые игроки, например, Huawei, позиционируют свои флагманские модели смартфонов по цене немного ниже флагманских решений Samsung и Apple. Такая стратегия позволяет успешно проникнуть на рынок премиальных устройств, где отмечаются максимальные показатели дохода и прибыли.
Отмечается, что на долю Apple по-прежнему приходится львиная часть прибыли рынка смартфонов. Но этот показатель заметно снизился по сравнению с третьим кварталом 2016 года – до 60% против 86% годом ранее. Напомним, третий квартал 2016 года ознаменовался фиаско модели Samsung Galaxy Note 7. В этом году версия Galaxy Note 8 совместно с устройствами среднего уровня линейки J позволили компании получить немногим более четверти (26%) прибыли рынка смартфонов. В прошлом году из-за проблем с Galaxy Note 7 компания получила убыток.
Согласно имеющимся данным, Apple всё ещё получает около $151 прибыли с каждого проданного iPhone. При этом показатель прибыли с каждого проданного смартфона у Apple примерно в 5 раз выше, чем у Samsung ($31), и в 14 раз выше, чем у китайских производителей: $15 у Huawei, $14 у Oppo и $13 у Vivo. У компании Xiaomi и вовсе наблюдается крошечная средняя прибыль с каждого проданного смартфона – около $2. Это является результатом небольшой маржи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-мВчера, 20:00 - 2158 37
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»11 ч. назад - 2141 9
Криптовалютный кризис произойдет, скорее всего, в Азии - СМИ7 ч. назад - 1678 8
Ford раскритиковал электромобили15 ч. назад - 2495 6
Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)Вчера, 19:30 - 6255 2
Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)Вчера, 19:30 - 6255 2
Ford раскритиковал электромобили15 ч. назад - 2495 6
Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-мВчера, 20:00 - 2158 37
Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»11 ч. назад - 2141 9
Торговлю нефтью сажают на «цепь». Как блокчейн поможет нефтяникамВчера, 21:00 - 1743
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧВчера, 15:10 - 669
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаПозавчера, 15:10 - 636 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 909
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 736
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 968
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендівОбговорення статей
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості