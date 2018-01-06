Подсчитано, сколько прибыли получает Apple с каждого проданного iPhone

По данным отчёта Counterpoint, в третьем квартале 2017 года сумма прибыли, полученная от глобальных поставок смартфонов, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это объясняется отличными результатами, продемонстрированными компанией Samsung и китайскими брендами.

Причём, китайские компании демонстрируют впечатляющие результаты. Впервые совокупная прибыль китайских брендов на рынке смартфонов превысила $1,5 млрд за один квартал. Ранее, как правило, основная прибыль этого рынка распределялась между компаниями Samsung и Apple. Причём, Apple традиционно получает больше половины всей прибыли рынка смартфонов. Теперь же и китайские производители получают часть этого пирога.

Этого удалось достичь благодаря предпринятым усилиям по упорядочиванию канала поставок и увеличению доли устройств среднего и топового сегментов в портфолио. В премиальном сегменте некоторые игроки, например, Huawei, позиционируют свои флагманские модели смартфонов по цене немного ниже флагманских решений Samsung и Apple. Такая стратегия позволяет успешно проникнуть на рынок премиальных устройств, где отмечаются максимальные показатели дохода и прибыли.

Отмечается, что на долю Apple по-прежнему приходится львиная часть прибыли рынка смартфонов. Но этот показатель заметно снизился по сравнению с третьим кварталом 2016 года – до 60% против 86% годом ранее. Напомним, третий квартал 2016 года ознаменовался фиаско модели Samsung Galaxy Note 7. В этом году версия Galaxy Note 8 совместно с устройствами среднего уровня линейки J позволили компании получить немногим более четверти (26%) прибыли рынка смартфонов. В прошлом году из-за проблем с Galaxy Note 7 компания получила убыток.

Согласно имеющимся данным, Apple всё ещё получает около $151 прибыли с каждого проданного iPhone. При этом показатель прибыли с каждого проданного смартфона у Apple примерно в 5 раз выше, чем у Samsung ($31), и в 14 раз выше, чем у китайских производителей: $15 у Huawei, $14 у Oppo и $13 у Vivo. У компании Xiaomi и вовсе наблюдается крошечная средняя прибыль с каждого проданного смартфона – около $2. Это является результатом небольшой маржи.