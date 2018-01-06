Депутаты готовят почву для пожизненного лишения «прав»

В Верховную Раду внесли законопроект №7432 о ужесточении ответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или попросту нарушают ПДД. Авторами законопроекта выступили народные депутаты Леонид Емец и Борислав Береза.

Данный законопроект предлагает ужесточить наказание для всех водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а касательно тех, кто это делает систематически — и вовсе принять жесткие и безапелляционные меры.

Итак, если указанный законопроект будет рассмотрен в срок и принят, то украинским водителям, которые начинают движение транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, обяжут выплатить 850 гривен штрафа, а также их лишат на 10 лет водительского удостоверения.

Если водитель попробует и далее совершать непозволительные маневры на красный сигнал светофора, то это обернется для него более жестким наказанием: после того, как будет зафиксировано третье нарушение подобного характера, водителю «светит» небольшой штраф в 1 700 гривен, а также пожизненное лишение документа, позволяющего находиться за рулем и управлять автомобилем.

Если водитель будет находиться за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он обязуется выплатить государству штраф в размере 10 200 гривен, а также навсегда распрощаться со своими водительскими правами, поскольку их у него отберут. Если же водитель будет в таком состоянии замечен без документов, то на него наложат штраф в 40 800 гривен или арестуют на 15 суток.