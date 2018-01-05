Как изменились ПДД в 2017 году: движение по кругу, скоростной режим и правила парковки

В 2017 году законы, регулирующие дорожное движение, менялись так сильно, как никогда раньше за несколько предыдущих лет. Общий вектор, за небольшими исключениями, — ужесточение ответственности тех, кто за рулем. Еще больше идей готовилось к принятию, но не прошли или не дошли до финального голосования. Что именно поменялось в законах, обсудили с экспертом по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимиром Караваевым.

Проезд кольцевых перекрестков по-новому

Вступил в силу 28 апреля 2017 года. Суть: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Иными словами, теперь не едущий по кругу автомобиль уступает дорогу тому, кто въезжает в круг, а въезжающий автомобиль должен пропустить машину, которая едет по кругу.

«Прямая указка, что движение по кругу всегда является главной дорогой, иногда затрудняет трафик. Пример — развязка в районе ТЦ «Колибрис» в Киеве (проспект Леся Курбаса), где утром все движутся в сторону центра, а вечером движутся из центра. И там прилегает две дороги, где очень много жилых домов. И иногда выехать по тем дорогам практически невозможно. Поэтому такая норма была бы правильной при наличии оговорки «если иной порядок движения не регулируется техническими средствами — светофорами или дорожными знаками». Такая оговорка есть в законопроекте №5184, который лежит в Раде. Это должно дать возможность местным органам самоуправления регулировать движение там, где в этом есть необходимость. Но норма не принята и путаница пока остается», — говорит Владимир Караваев.

Максимум 50 км/ч вместо 60 км/ч в населенных пунктах

Вступает в силу с 1 января 2018 года. Суть: максимальная скорость движения в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч, в особенных местах в городах – до 30 км/ч. Законодатели исходили из тех соображений, что в случае столкновения на скорости 50 км/ч тяжесть причиняемого вреда ниже, чем при 60 км/ч. Норма о «плюс-минус 20 км/ч» осталась.

«Я всегда критиковал эту позицию. Мы идем на поводу у ЕС, но там у них такое вводили уже после того, как развивалась дорожная инфраструктура. У нас за эти года развития не было. И поэтому эта норма чревата большими заторами, если предположить, что все начнут дружно ехать 50 км/ч. У нас в каждом населенном пункте есть две категории улиц: в центре, где скорость движения составляет максимум 10-15 км/ч, а есть магистральные улицы, где нет пешеходных переходов. На таких ограничивать скорость очень глупо. Поэтому надежда только на оговорку в ПДД «да, 50 км/ч, если порядок не установлен владельцами дорог». Насколько органы местного самоуправления оперативно сработают, поставят ли знаки «80 км/ч» или «90 км/ч» — 2018 год покажет», — считает Владимир Караваев.

Первые права выдают на два года

Норма вступила в силу в конце ноября 2017 года. Суть: если водитель получает права впервые, то срок действия этого документа — 2 года, причем на протяжении этого периода запрещено ездить быстрее 70 км/ч. По истечении этого срока если у водителя не набралось больше 2 дорожных админнарушений, сдавать экзамен на «постоянные» права не нужно. Если есть три и больше админпротоколов о нарушении ПДД, придется сдать теоретический и практический экзамены.

«Это некая попытка вернуться к талонам предупреждений, как это было раньше. С одной стороны, это норма правильная: если молодой водитель нарушает, встает вопрос — знает ли он вообще ПДД? Но у меня возникает вопрос — а почему это не касается водителей с более большим стажем, если они нарушают? Значит их знания тоже нужно перепроверять. Поэтому это полумера», — говорит автоюрист.

Увеличили штрафы за неправильную парковку

Тут несколько нововведений. Первое — увеличили штраф (от 1020 до 1700 грн) за парковку на местах для инвалидов. Эта норма вступила в силу 26 октября 2017 года.

«Закон очень правильный, но места для инвалидов заняты практически всегда. Кому-то просто безразлично, кто-то просто не знает, что они не просто расположены ближе ко входу, а еще и имеют большую ширину, чтобы можно было выгрузить или погрузить коляску. Даже не знаю, сколько времени нужно, чтобы до всех это дошло. Думаю, тут нужно не столько штрафовать, сколько разъяснять. К этому уже стали подключаться некоторые супермаркеты, которые ставят таблички «Ты правда хочешь быть на моем месте?». Замечаю, что в таких местах это действует», — говорит колясочник Игорь Митько.

Вторая часть «парковочных» законов — закон №5364 (вступит в силу в июне 2018 года), ужесточающий ответственность за неправильную парковку. Он создает институт инспекторов по парковке (имеющих право эвакуировать неправильно стоящий автомобиль), а также дает право полицейских на основании фото/видеосвидетельства выписывать на месте штраф и оставлять его на лобовом стекле.

«Сама идея в этом законе очень правильная, но в нем есть три существенных недостатка. До вступления в силу закона есть еще полгода и это возможность его доработать. Если это сделают, тогда да, он заработает. Если нет — штрафы будут оспариваться в судах», — сказал автоюрист Владимир Караваев.