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Правительство утвердило финплан Укрэнерго, Энергоатома и Укргидроэнерго на 2018 год

Правительство утвердило финплан Укрэнерго, Энергоатома и Укргидроэнерго на 2018 год

Правительство утвердило финпланы госпредприятий “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”, «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и ЧАО “Укргидроэнерго” на 2018 год.

Об этом на заседании правительства сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

“На сегодняшний день в финансовом плане Энергоатома заложено почти на 1 млрд больше налогов, чем в 2017 году. Почти 3,5 млрд мы вкладываем в безопасность функционирования блоков и полностью за счет Энергоатома покрываем Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива”, – прокомментировал Насалик.

По материалам УКРИНФОРМ
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