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Раскрыли подробности нового этапа пенсионной реформы

Раскрыли подробности нового этапа пенсионной реформы

Следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение накопительной пенсионной системы.

“Наведение порядка и восстановление справедливости в солидарной пенсионной системе – это только начало пенсионной реформы. Мы уже четко сказали, и Верховная Рада это поддержала, что следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение накопительной пенсионной системы”, – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет “Правительственный портал”.

По словам чиновника, переходный период начнется в 2018 году и завершится 1 января 2019 года. Тогда начнет действовать накопительная пенсионная система. Также состоится запуск негосударственного пенсионного страхования.

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“Это огромный вызов для нас и огромная ответственность. Это задача номер один и для Министерства социальной политики, и для правительства в целом”, – подытожил Павел Розенко.

По материалам Газета по-Украински
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