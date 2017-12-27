Google создал генератор речи, неотличимый от голоса человека

В статье, опубликованной Google, описывается компьютерная программа, способная в точности имитировать человеческий голос. Она называется Tacotron 2 и служит для преобразования текста в речь. О разработке рассказывает Quartz.
Программа состоит из двух нейросетей глубокого обучения. Первая преобразует текст в спектрограмму и передает алгоритму WaveNet, который озвучивает ее, генерируя соответствующие звуковые элементы. Tacotron 2 справляется с трудными для произношения словами и названиями, а также меняет речь в зависимости от пунктуации. Например, она может с помощью интонации подчеркнуть слово, написанное с заглавной буквы.
Образцы работы Tacorton 2 можно прослушать на официальном сайте Google. Эта технология, скорее всего, сразу начнет использоваться в продуктах компании. WaveNet, впервые анонсированная в 2016 году, теперь служит для генерации голоса в Google Assistant. Tacotron 2 может стать еще более мощным дополнением к сервису.
К сожалению, пока программа может говорить только единственным женским голосом. В отличие от Tacotron 2, продукт канадского ИИ-стартапа Lyrebird, по словам разработчиков, способен точно имитировать голос любого человека. Для этого достаточно звукового файла продолжительностью 1 минута.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3620 98
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноПозавчера, 20:00 - 3312 33
Омелян: в Украине построят международную автодорогу за 4 млрд грнВчера, 16:15 - 1510 19
РФ хочет пустить с молотка участки недр на шельфе оккупированного КрымаВчера, 11:45 - 716 5
Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в УкраинеВчера, 13:00 - 565 3
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3620 98
НБУ отозвал банковские лицензии еще у двух банковВчера, 13:45 - 3313
Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементовВчера, 04:00 - 1779 3
Банкам упростили проведение валютных операцийВчера, 10:00 - 1713
Украинцы могут не платить рекомендуемый платеж от "газсбытов"Вчера, 16:00 - 1624
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Позавчера, 15:55 - 2651 2
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3105
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4074 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2665 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6564 2
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг