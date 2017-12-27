Минфин планирует выход Ощадбанка на IPO в конце 2021

Министерство финансов рассматривает возможность выхода Ощадбанка на IPO в конце 2021 года.

Об этом говорится в проекте стратегии развития государственных банков до 2022 года включительно, который есть в распоряжении ЭП.

Минфин планирует, что Ощадбанк останется лидером в корпоративном сегменте, поддерживая на текущем уровне долю корпоративного кредитования, а также будет наращивать пассивы юрлиц.

Согласно проекту, в будущем Ощадбанк будет лидировать и на рынке ипотеки.

В планах также сокращение филиалов банка с нынешних 3300 до 1900-2100. Оставшимся филиалам предстоит изменение расположения и ребрендинг.

Один из приоритетов развития банка – направление ИТ, а именно разработка централизованной системы поддержки, улучшение цифровых каналов, повышение ИТ-безопасности.

Операционная модель банка – централизовать функции поддержки и усовершенствовать бизнес-процессы. Рискованные и просроченные кредиты предлагается держать на низком уровне, а также повысить стоимость просроченных кредитов в будущем.

IPO (Initial Public Offering) – первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции неограниченному кругу лиц.