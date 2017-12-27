Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в Украине

“Будет в следующем году – 200%”, – заявил министр, комментируя приход авиакомпании Ryanair в Украине. Об этом Омелян заявил в эфире телеканала “Прямой”.
По его словам, сейчас “градус дискуссии” вокруг мероприятия ирландского лоукостера понизился.
“Я рад, что наконец у нас понизился градус дискуссии на верхних эшелонах и власти, и бизнеса, которые, откровенно говоря, не все были восторге от этой идеи. Но мы должны это сделать, потому что весь мир движется в сторону удешевления услуг, упрощения условий и высокого качества. Мы здесь должны быть интегрированы”, – отметил Омелян.
В начале декабря гендиректор международного аэропорта “Львов” имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская заявила, что переговоры с лоукостом Ryanair приостановлены. В то же время, аэропорт активно проводит переговорный процесс с итальянским лоукостом Ernest Airlines и английским EasyJet.
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