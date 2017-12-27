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Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в Украине

Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в Украине

“Будет в следующем году – 200%”, – заявил министр, комментируя приход авиакомпании Ryanair в Украине. Об этом Омелян заявил в эфире телеканала “Прямой”.

По его словам, сейчас “градус дискуссии” вокруг мероприятия ирландского лоукостера понизился.

“Я рад, что наконец у нас понизился градус дискуссии на верхних эшелонах и власти, и бизнеса, которые, откровенно говоря, не все были восторге от этой идеи. Но мы должны это сделать, потому что весь мир движется в сторону удешевления услуг, упрощения условий и высокого качества. Мы здесь должны быть интегрированы”, – отметил Омелян.

В начале декабря гендиректор международного аэропорта “Львов” имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская заявила, что переговоры с лоукостом Ryanair приостановлены. В то же время, аэропорт активно проводит переговорный процесс с итальянским лоукостом Ernest Airlines и английским EasyJet.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair заявил о своем выходе на украинский рынок 15 марта.
    Лоукост планировал начать полеты из “Борисполя” 6 сентября.
  • 10 июля аэропорт “Борисполь” отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив возможные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, сейчас переговоры с Ryanair возобновлены.
По материалам УКРИНФОРМ
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