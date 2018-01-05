Торговлю нефтью сажают на «цепь». Как блокчейн поможет нефтяникам

В то время, как весь мир наблюдает за «американскими горками» курса биткоина, все меньше внимания уделяется технологии, которая за ним стоит – блокчейну. При этом в правильных руках блокчейн может принести существенную прибыль не только владельцам криптовалют или выходящим на ICO стартаперам, но и, например, рынку торговли нефтью.
Сейчас поставки сырой нефти производятся преимущественно через внебиржевые сделки. Их дополняет биржевая торговля форвардами, фьючерсами и прочими производными финансовых инструментов. При этом ценообразование считается близким к справедливому, так как формируется на основе спроса и предложения на открытых электронных торгах. Но так определяются котировки только трех сортов-бенчмарков: Brent, WTI и Dubai, на которые в 2016 году приходилось всего около 5% мирового объема добычи нефти.
Цены на остальные десятки марок сырья определяются с помощью скидки/премии к этим бенчмаркам. Рыночная «справедливость» таких котировок является весьма сомнительной из-за отсутствия прозрачных торговых платформ и большего количества посредников. Это может, в свою очередь, приводить к манипулированию информацией на рынке, где каждый доллар в цене превращается в многомилионные потери, как для поставщика, так и для потребителя. Чехарда с большим количеством документов, которые необходимо оформить при поставках нефти, также приводит к непредсказуемым увеличениям сроков исполнения контрактов и транзакционных издержек
Инвестиции в блокчейн-стартапы за 2017 год оцениваются в $3 млрд и, естественно, рынок торговли сырой нефтью объемом $1,7 трлн не смог остаться в стороне от этого процесса. Так компании Natixis, IBM и Trafigura запустили в 2017 г. пилот торговой платформы для продаж нефти в США. А в начале года Mercuria протестировала поставки нефти из Африки в Китай через европейскую торговую платформу Easy Trading Connect, созданную банками ING и Societe Generale.
Эксперимент продемонстрировал значительное увеличение скорости проведения сделки и снижение транзакционных издержек. Так банки смогли сократить время на выполнение каждой операции с нескольких часов до 25 минут.
Для трейдеров эффективность выросла на 33%.
Успех Easy Trading Connect привел к созданию блокчейн-консорциума, нацеленного на разработку и опробование инструментов для упрощения управления транзакциями и их отслеживания. В нем приняли участие крупнейшие международные нефтяные компании BP, Shell и Statoil, торговые дома Guvnor Group, Mercuria Energy Group и Koch Supply & Trading, а также банки ABN Amro, ING и Societe Generale.
Ожидается, что новые инструменты позволят сократить время совершения сделок на 30% и сделать его равным сроку поставки товара от продавца покупателю.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кипрский суд предписал заморозить активы Ахметова на $820 млн - СМИВчера, 13:15 - 1521 11
Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам лишения свободыВчера, 10:45 - 1376 10
Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-мВчера, 20:00 - 946 8
Украина теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилияВчера, 14:00 - 819 7
Почему «еврономера» в Украине нажили себе столько враговВчера, 11:00 - 1255 7
Один из крупнейших игроков теряет украинский авторынокВчера, 13:30 - 3320 3
Каких специалистов не хватает на рынке трудаВчера, 10:00 - 2481 1
НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в нацвалютеВчера, 11:15 - 1969 1
Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)Вчера, 19:30 - 1881 2
Электромобильное будущее. Потребление нефти может сократиться на третьВчера, 13:00 - 1789
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧВчера, 15:10 - 470
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаПозавчера, 15:10 - 575 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 857
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 697
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 929
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів