Торговлю нефтью сажают на «цепь». Как блокчейн поможет нефтяникам

В то время, как весь мир наблюдает за «американскими горками» курса биткоина, все меньше внимания уделяется технологии, которая за ним стоит – блокчейну. При этом в правильных руках блокчейн может принести существенную прибыль не только владельцам криптовалют или выходящим на ICO стартаперам, но и, например, рынку торговли нефтью.

Сейчас поставки сырой нефти производятся преимущественно через внебиржевые сделки. Их дополняет биржевая торговля форвардами, фьючерсами и прочими производными финансовых инструментов. При этом ценообразование считается близким к справедливому, так как формируется на основе спроса и предложения на открытых электронных торгах. Но так определяются котировки только трех сортов-бенчмарков: Brent, WTI и Dubai, на которые в 2016 году приходилось всего около 5% мирового объема добычи нефти.

Цены на остальные десятки марок сырья определяются с помощью скидки/премии к этим бенчмаркам. Рыночная «справедливость» таких котировок является весьма сомнительной из-за отсутствия прозрачных торговых платформ и большего количества посредников. Это может, в свою очередь, приводить к манипулированию информацией на рынке, где каждый доллар в цене превращается в многомилионные потери, как для поставщика, так и для потребителя. Чехарда с большим количеством документов, которые необходимо оформить при поставках нефти, также приводит к непредсказуемым увеличениям сроков исполнения контрактов и транзакционных издержек

Инвестиции в блокчейн-стартапы за 2017 год оцениваются в $3 млрд и, естественно, рынок торговли сырой нефтью объемом $1,7 трлн не смог остаться в стороне от этого процесса. Так компании Natixis, IBM и Trafigura запустили в 2017 г. пилот торговой платформы для продаж нефти в США. А в начале года Mercuria протестировала поставки нефти из Африки в Китай через европейскую торговую платформу Easy Trading Connect, созданную банками ING и Societe Generale.

Эксперимент продемонстрировал значительное увеличение скорости проведения сделки и снижение транзакционных издержек. Так банки смогли сократить время на выполнение каждой операции с нескольких часов до 25 минут.

Для трейдеров эффективность выросла на 33%.

Успех Easy Trading Connect привел к созданию блокчейн-консорциума, нацеленного на разработку и опробование инструментов для упрощения управления транзакциями и их отслеживания. В нем приняли участие крупнейшие международные нефтяные компании BP, Shell и Statoil, торговые дома Guvnor Group, Mercuria Energy Group и Koch Supply & Trading, а также банки ABN Amro, ING и Societe Generale.

Ожидается, что новые инструменты позволят сократить время совершения сделок на 30% и сделать его равным сроку поставки товара от продавца покупателю.