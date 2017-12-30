WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

Мессенджер WhatsApp решил отказаться от поддержки некоторых операционных систем в 2018 году, сообщает International Business Times.

По данным издания, начиная с 1 января 2018 года, WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.

При этом в команде мессенджера предупредили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, но в конце концов многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут.

Кроме того, в 2018 году планируется прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.