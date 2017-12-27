"Укрзализныця" показала обновленные электрички

Сегодня, 27 декабря, Укрзализныця получит последнюю в этом году модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге. Об этом в Facebook написал руководитель компании Евгений Кравцов.

По его словам, такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин – Клавдиево – Святошин.

Как отметил Кравцов, модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях Укрзалызници – Киевском электровагоноремонтном заводе.

Отмечается, что стоимость модернизации одной электрички составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава.

Также Кравцов сообщил, что 27 декабря Укрзализныця получит последние три из 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. В следующем году компания планирует приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.



Кроме пассажирских вагонов пополнился парк новыми 2550 полувагонами, из которых 2500 построили на собственных заводах.