Илон Маск обещает выпустить пикап Tesla «сразу после» кроссовера Model Y (фото)

Еще в ноябре, когда был представлен Tesla Semi, производитель показывал ранние эскизы этого электрического грузовика, среди которых можно увидеть то, что очень похоже на известный по слухам электрический пикап. И вот сейчас Илон Маск привычным способом – через Twitter – «анонсировал» выпуск такого автомобиля в будущем. Говоря более конкретно, пикап Tesla выйдет сразу после компактного кроссовера Model Y, который, как нам уже известно, будет иметь много общего с нынешней Model 3 и выйдет в 2019 году.
Отвечая на вопрос одного из более чем 17 млн своих подписчиков Маск сказал:
«Я обещаю, что мы сделаем пикап сразу после Model Y. Уже почти пять лет я держу в голове основные элементы дизайна и конструкции. И я ужасно хочу его сделать».
В другом твите Маск отметил, что по размеру пикап Tesla будет соответствовать знаменитому Ford F-150, а то и немного больше. То есть, это будет полноразмерный пикап.
С учетом всего этого логично предположить, что раньше конца 2019 года пикап Tesla мы не увидим, да и Маск неоднократно уже делал подобные заявления, а потом, «возвращаясь к суровой реальности», либо сдвигал временные рамки, либо вовсе отказывался от первоначальных планов. Так что воспринимать подобные высказывания всегда стоит с «холодной» головой.
О модели Model Y информации пока тоже не так уже и много. Известно, что она унаследует множество компонентов у недавно выпущенной Model 3, а также получит одну из главных отличительных особенностей Model X – подъемные задние двери, именуемые «крыльями сокола». Tesla рассчитывает наладить выпуск Model Y в 2019 году. Ранее Маск показывал тизер-изображение Tesla Model Y, демонстрирующее автомобиль без боковых зеркал.
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