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Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве

Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве

Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.

Об этом сообщает Insider.Pro.

Как отмечает производитель аппаратных кошельков Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью владельцев биткоинов, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую криптовалюту.

Подозрения Ledger касаются разработчиков Bitcoin Diamond и их целей.

В соцсетях отмечают, что у Bitcoin Diamond нет блокчейна и кода и он создан для того, чтобы воровать биткоины.

По материалам Економічна Правда
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