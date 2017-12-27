Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве

Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.

Об этом сообщает Insider.Pro.

Как отмечает производитель аппаратных кошельков Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью владельцев биткоинов, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую криптовалюту.

Подозрения Ledger касаются разработчиков Bitcoin Diamond и их целей.

В соцсетях отмечают, что у Bitcoin Diamond нет блокчейна и кода и он создан для того, чтобы воровать биткоины.