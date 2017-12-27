Межбанк: курс доллара возобновил свой рост

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о терминации притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 55 829,2 млн. грн. к отметке 53 704,5 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.07 повысился, составив 27,90/27,93 UAH/USD.

К 10.40 котировки доллара не покинули отметку 27,90/27,93 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.

Как сообщил источник, по состоянию на 10.52 безналичный «американец» возобновил свой рост, оказавшись на уровне 27,95/27,97 UAH/USD.

На 11.06 курс безналичного доллара оставался на этой же цифре (27,95/27,97 UAH/USD).

Курс доллара растет, однако на моменте остается ниже, чем накануне, отметил собеседник.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,9400 / 27,9700

евро – 33,1983 / 33,2339

российский рубль – 0,4850 / 0,4859

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1879 / 1,1881

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке