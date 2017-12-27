Жителю Китая дали рекордный срок за распространение VPN

В декабре 2017 года жителя Китая Ву Сян-ян приговорили к 5,5 годам тюрьмы за продажу VPN-приложения для обхода так называемого Великого китайского файервола (Great Firewall) – действующего в КНР мощного интернет-фильтра.

Ву Сян-ян, проживающий в автономной области Гуанси, был оштрафован на 500 тыс. юаней ($76 тыс.) за то, что он должным образом не лицензировал свой VPN-бизнес.

По данным правоохранительных органов КНР, VPN-сервис мужчины, маскирующий местоположение пользователя и перенаправляющий трафик через сторонние серверы, работал с 2013-го по июнь 2017 года. С его помощью люди получали доступ к зарубежным сайтам, заблокированным на территории Китая.

За указанное время VPN-сервис принес мужчине 792 638 юаней ($120,5 тыс.) выручки и около 500 тыс. юаней (около $76 тыс.) незаконной прибыли.

Мужчина предлагал свои услуги на собственном веб-сайте, а также на популярной торговой площадке Taobao и в соцсетях, обещая обеспечить с помощью VPN доступ к онлайн-сервисам Facebook, Google и Gmail, запрещённым в Китае.

В марте 2016 года мужчина в аккаунте Twitter заявил, что его VPN для просмотра заблокированных в КНР сайтов используют около 8 тыс. иностранцев и 5 тыс. компаний.

В настоящее время этот веб-сайт заблокирован. Вынесенный Ву Сян-яну приговор стал самым суровым наказанием за такого рода преступление в Китае.

Ранее в этом году другой житель КНР по имени Дэн Цзивей был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за продажу VPN-приложений.

В январе 2017 года китайское правительство объявило о кампании по «зачистке» рынка от нелегальных VPN-провайдеров. Согласно требованиям властей, в Поднебесной все провайдеры VPN обязаны регистрироваться и получать лицензию на свою деятельность.