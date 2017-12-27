Омелян: в Украине построят международную автодорогу за 4 млрд грн

В 2018 году Министерство инфраструктуры планирует подробнее заняться проектом, который соединит Черное море с ЕС.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Еспресо.TV.
Проект Балтика-Черное море был представлен еще в 2015 году. По плану он соединит черноморские порты на юге Украины с Европейским Союзом. Проект будет стоить 4 млрд гривен. Дорога станет новой интерпретацией пути «Из варяг в греки».
«Я твердо убежден, что это будущее для Украины. У нас перенаправились транспортные потоки после начала войны с Российской Федерацией и в этом году завершается вхождение крупнейшего оператора морских путей «Хаджсен портс», поэтому эта дорога очень важна», – рассказал министр.
Министр также добавил, что за 2017 год Министерство инфраструктуры Украины совместно с «Укравтодором» отремонтировали почти 2,5 тысячи км дорог. Удалось им это за счет уменьшения коррупции в несколько раз благодаря введению контроля качества. Омелян также анонсировал использование программы Cost, которую учредили правительство Великобритании, ПРООН совместно с корейским правительством.
Эта система позволит проводить онлайн-мониторинг, начиная с тендеров, заканчивая строительством и сдачей объекта.
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