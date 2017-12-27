Омелян рассказал о переговорах с новыми лоукостерами

Кроме Sky Up, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с еще двумя лоукостерами о выходе на украинский рынок.

Об этом в эфире Espreso.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает «Слово и Дело».

«В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», – отметил министр.

По его словам, Sky Up будет полностью украинской компанией, а остальные – с украинским контрольным пакетом.

«Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок – это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству», – подчеркнул Омелян.

Глава Мининфраструктуры добавил, что ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке.

«Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для других. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть», – пояснил министр.