Омелян рассказал о переговорах с новыми лоукостерами

Кроме Sky Up, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с еще двумя лоукостерами о выходе на украинский рынок.
Об этом в эфире Espreso.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает «Слово и Дело».
«В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», – отметил министр.
По его словам, Sky Up будет полностью украинской компанией, а остальные – с украинским контрольным пакетом.
«Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок – это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству», – подчеркнул Омелян.
Глава Мининфраструктуры добавил, что ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке.
«Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для других. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть», – пояснил министр.
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