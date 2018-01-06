Ford раскритиковал электромобили

Электромобили неэффективны, если речь идет о коммерческом использовании. Такое мнение в интервью изданию Automotive News высказал исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли.
По мнению топ-менеджера, полностью электрические системы неэффективны, так как не могут обеспечить достаточный пробег на одной зарядке.
Разговор об электрокарах зашел в контексте первых коммерческих беспилотников Ford, которые должны появиться в 2021 году.
По словам Фарли, компании пришлось отказаться от идеи беспилотных электромобилей в пользу гибридных машин.
Гибридные беспилотники Ford будут использоваться для перевозки грузов. Например, доставки посылок и продуктов питания. Машины будут задействованы по 20 часов в день. В случае с электромобилем, батареи пришлось бы заряжать несколько раз в сутки, а каждый час простоя снижал бы прибыль компании.
Это уже не первая критика в адрес коммерческих электромобилей. Ранее перевозчики Великобритании раскритиковали первый электрический грузовик Tesla Semi.
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