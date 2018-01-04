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Названы самые дорогие актеры 2017 года

Названы самые дорогие актеры 2017 года

Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года после выхода восьмой части франшизы “Форсаж”.

Об этом сообщает Forbes, передает Страна.

По данным портала Box Office Mojo, который подсчитал сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали $1,6 миллиарда.

На втором месте в рейтинге – Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в фильме “Форсаж” — $1,5 миллиарда.

На третьем месте Галь Гадот — “Чудо-женщина” из одноименного фильма, собравшего в прокате $820 миллионов долларов. Всего картины с участием Гадот собрали $1,4 миллиарда.

В десятке самых кассовых актеров также Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

По материалам СТРАНА.UA.
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