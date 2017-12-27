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Луценко пообещал вернуть в госбюджет дополнительные миллиарды Януковича

Луценко пообещал вернуть в госбюджет дополнительные миллиарды Януковича

В начале 2018 Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Об этом сообщил в интервью украинским телеканалам 26 декабря вечером генпрокурор Юрий Луценко, пишет “Радио Свобода”.

“Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по тем, которые по небрежности приняли средства и не смогут донести их до людей”, – сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что с 22 миллиардов гривен спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

“Это означает юридическим языком халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить”, – отметил Луценко.

В государственном бюджете на 2018 год заложено 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации.

Справка Finance.ua:

  • Transparency International считает, что Европейский суд по правам человека может потребовать у Украины пересмотра решения суда, на основании которого было конфисковано в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.
По материалам Радио Свобода
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