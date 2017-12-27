Baidu построит ИИ-город в 100 км от Пекина

Новая экономическая зона Xiongan станет тестовой площадкой для испытания новых технологий, прежде всего, связанных с ИИ. Кроме того, «экологически осознанный» город поможет разгрузить перенаселенный Пекин, пишет Asia Nikkei.
Китайский интернет-гигант Baidu планирует принять активное участие в осуществлении градостроительного проекта, центральное место в котором будет занимать разработка и использование систем искусственного интеллекта. Речь идет о новой особой экономической зоне Xiongan New Area в 100 км к юго-западу от Пекина и 100 км к западу от Тяньцзиня. Цель председателя КНР Си Цзиньпина — с нуля построить новый «экологически осознанный» город, чтобы разгрузить перенаселенный столичный регион. Со временем новая градостроительная зона расширится со 100 кв.км до 2000 кв. км и станет домом для 2-2,5 млн человек.
Baidu уже подписала соглашение с правительством провинции Хэбэй, которое предусматривает превращение Xiongan New Area в модель города с принципиально новой транспортной инфраструктурой. Она будет включать в себя умный общественный транспорт и беспилотные автомобили, первые испытания которых Baidu уже начал проводить на городских дорогах на прошлой неделе. Кроме того, в Xiongan появится лаборатория по разработке искусственного интеллекта.
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