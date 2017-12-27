Сегодня на границе с Россией начнет работу биометрический контроль

Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Российской Федерацией заработают с 27 декабря в тестовом режиме.
Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
“27 числа в тестовом варианте заработает биометрический контроль на границе с РФ. С сегодняшнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы в основных пунктах пропуска – Гоптовка, Бачевск”, – сказал Слободян.
По его словам, идут последние технические приготовления, 1 января эта система заработает.
Слободян сообщил, что на КПВВ на административной границе с временно оккупированным Крымом будут также установлены приборы для биометрического контроля, но они будут выполнять там вспомогательную функцию для проверки биометрических данных того или иного лица в случае, если будут возникать сомнения относительно этого лица.
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