Все операции по обмену криптовалюты в США будут облагаться налогом

Дональд Трамп подписал законопроект, которым закрыл налоговую лазейку, которая позволяла трейдерам избегать уплаты налогов при осуществлении операций по обмену криптовалюты.
Об этом сообщает bitcoinist.com.
Отмечается, что это стало одним из самых значительных изменений в налоговом законодательстве США за последние 30 лет.
В марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюты как имущество. Статья 1031 Налогового кодекса позволяла обменивать “активы похожего типа” без уплаты налогов, что позволяло криптовалютным трейдерам (а также торговцам недвижимостью и предметами искусства) проводить операции без уплаты налогов.
Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться недвижимость. А определение “собственности” сузится до “материальной собственности”, под которое ни биткоины, ни другие криптовалюты уже не подпадают.
Таким образом, с нового года в США все соглашения по обмену одной криптовалюты на другую будут облагаться налогом.
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