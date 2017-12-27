"Роттердам+" в действии: цена на электроэнергию может вырасти на 10%

НКРЭКУ планирует повысить на 26% индикативную цену угля для тарифов тепловых электростанций энергогенерирующих компаний до 83,08 доллара за тонну.
Решение будут принимать на заседании комиссии 28 декабря, передают “Наши деньги”.
В обосновании к проекту решения НКРЭКУ “Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год” указано, что индикативная цена угля рассчитана за период с декабря 2016 по ноябрь 2017 года.
И ее рассчитанный размер за этот период составляет 83,08 доллара за тонну. Это больше на 26% или 16,4 доллара той цены угля, которая учитывалась при пересмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.
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Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам – Роттердам – Антверпен до украинского порта может быть увеличена на 31% или на 2,9 доллара за тонну.
Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на 2018 год, станции тепловой генерации произведут 49,8 млрд кВт-ч или 31,2% от всей электроэнергии. Таким образом, пересмотр цены угля и цены фрахта может привести к повышению общей цены электроэнергии на 10%.
Увеличение стоимости угля в тарифах тепловой генерации на 20 долларов приведет к получению ими в 2018 году дополнительных 500 млн долларов, поскольку для выработки электроэнергии сжигается 25-26 млн тонн угля.
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