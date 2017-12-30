Оккупанты намерены штрафовать крымчан за украинские номера

С 1 января 2018 года крымчан, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать, — рассказал начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко.

Об этом сообщает Hubs со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

«До 1 января 2018 года — конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса», — отметил Борисенко.

При этом он сказал, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.